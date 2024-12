Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, confermato anche Anthony Mackie, ci saranno due Captain America?

Il ritorno di Chris Evans nel cast diha spinto i fan a formulare ipotesi sul suolo ruolo e sulla direzione che intraprenderà l'MCU, ecco cosa sappiamo finora. Dopo l'annuncio del potenziale ritorno di Chris Evans nell'MCU, per l'esattezza in, è arrivata la conferma che nel film sarà presentel'uomo a cui Evans ha passato le consegne di Capitanin: Endgame,. In un report di Deadline sul ritorno di Chris Evans, viene specificato cheSam Wilson comparirà in. Questa notizia non è esattamente una sorpresa, ma apre la possibilità alla presenza simultanea di due. Secondo Deadline il ritorno di Chris Evans nel costume di Capitan"sembra poco probabile. Tuttavia, non sarebbe uno shock se tornasse .