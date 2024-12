Andrea Purgatori lo sfogo dei figli | Si è fidato di medici amici ed è morto per una catastrofica sequela di errori

Leggi su Open.online

«Unadidovuti ad imperizia e imprudenza che, oltre a costringerti ad una dura terapia inutile, hanno anche e soprattutto ritardato le diagnosi e cure di cui avevi realmente bisogno». A parlare – o meglio, a scrivere – sono Edoardo, Victoria e Ludovico, idi, giornalistanel luglio del 2023 in circostanze ancora da chiarire. La loro lettera arriva all’indomani della chiusura delle indagini da parte della procura di Roma. Un’inchiesta per omicidio colposo che vede iscritti nel registro degli indagati i nomi del radiologo Gianfranco Gualdi, del suo assistente Claudio Di Biasi, della dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e del cardiologo Guido Laudani.La «di»I tredel giornalista investigativo ricordano come fosse ieri il momento in cui hanno appreso della morte di loro padre.