Abbandono rifiuti | task force al lavoro multe per i trasgressori

Sommario:Prosegue l’operazione di rimozione deiabbandonati sul territorio comunale. Introdotti nuovi mastelli e controlli serrati contro gli incivili.abbandonati: interventi straordinari eper chi deturpa l’ambientein azione su tutto il territorioContinua l’operazione di pulizia straordinaria contro l’deinel territorio comunale. L’intervento, svolto oggi dalladell’impresa incaricata della raccolta, ha interessato vie principali come via Coni Zugna, via Stoccolma, via delle Arti, via Monte Solarolo e il Lungomare della Salute. Il fenomeno, in crescita dall’inizio del 2024, sta colpendo particolarmente località come Isola Sacra, Parco Leonardo, Maccarese, Aranova, Tragliata e Tragliatella.L’assessore Costa: “Grave danno per l’ambiente e la salute pubblica”L’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa, ha sottolineato l’aumento preoccupante deiabbandonati.