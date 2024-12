Superguidatv.it - “Una Casa per Due” con Patty Neher e @marcoilgiallino su Food Network: quando in tv

Leggi su Superguidatv.it

Domenica 15 dicembre 2024, alle ore 10.00, sul canale tv, la rete televisiva dedicata alla cucina e al factual entertainment, edita dal gruppo televisivo Warner Bros Discovery Italia, parte “Unaper Due”, la nuova trasmissione di Patrizia, la zia cool che ha una soluzione facile e veloce per ogni problema.“Unaper Due” cone @in tvAl fianco della conduttrice italo-americana, famosa per la nota rubrica “Ci Pensa”, da anni all’interno del programma televisivo “I Fatti Vostri” in onda su Rai 2, ci sarà Marco Martinelli, il chimico tiktoker, conosciuto come @.Il formatReduce dalla sua ultima esperienza su Rai Gulp, Marco vestirà i panni del simpatico nipote scienziato stravagante e pasticcione della zia