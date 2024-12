Lanazione.it - Trent’anni di Tavernetta a Bibbiena

Arezzo, 9 dicembre 2024 – “Ho voluto festeggiare 30 anni di questo locale perché è rinato alla vita grazie all’amore e per inviare un messaggio a tutti in questo momento storico così difficile, ovvero che fare comunità significa portare nel futuro dei grandi valori di amicizia che fanno del bene ai luoghi in cui viviamo”. Con queste parole Michele Norelli, titolare e fondatore de Laspiega perché ha voluto festeggiare con la piccola comunità del centro storico dii 30 anni del suo locale, luogo magico e un po' mitico, che è rinato dalle sue stesse ceneri come una fenice. Il Sindaco Filippo Vagnoli e l’Assessore alle attività produttive Daniele Bronchi hanno accolto l’invito di Michele e della compagna e chef Marica, festeggiando insieme questi trenta anni di parola condivisa, di buona cucina e di accoglienza internazionale.