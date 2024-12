Ilfogliettone.it - Tragedia a Calenzano: esplosione al deposito Eni, almeno 2 morti. “Abbiamo temuto fosse una bomba”

Un'devastante ha colpito questa mattina ilEni di, in provincia di Firenze, causando un bilancio tragico: due, nove feriti, di cui tre gravi, e tre persone disperse. L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale, con un boato che è stato avvertito a chilometri di distanza, mentre una colonna di fumo nero si è innalzata sul cielo della zona industriale.Le fiamme, sviluppatesi immediatamente dopo l’, sono state domate dai Vigili del fuoco intorno alle 12. Nel frattempo, tecnici dell'Arpat stanno conducendo analisi ambientali per verificare eventuali contaminazioni nell'aria e nei corsi d'acqua vicini, mentre la Procura di Prato ha avviato un'indagine per accertare eventuali responsabilità penali.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime ricostruzioni, l'si è verificata intorno alle 10:15 in un’area deldove alcune autobotti si stavano rifornendo di carburante.