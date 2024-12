Ilrestodelcarlino.it - Terremoto, la frazione di Tufo sceglie la ricostruzione unitaria: via ai lavori

Arquata (Ascoli), 9 dicembre 2024 – Ladi, nel comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), ha compiuto oggi un significativo passo avanti per la suapost-sisma del 2016. Grazie alla determinazione e alla collaborazione dei residenti, che hanno deciso di unirsi per un progetto dicollettiva,è infatti a primadelle Marche, tra quelle colpite dal, a vedere avviare lacomplessiva. Questo include anche isui sottoservizi, con l’affidamento a un unico tecnico e a una sola impresa di costruzione, il consorzio Panichi & Trevers. Questa scelta ha permesso di realizzare un intervento coordinato e unificato per i 13 aggregati abitativi che compongono la, rendendo più rapido e fluido l’inizio dei