Liberoquotidiano.it - Sudcorea: opposizione, 'no a impeachment Yoon è secondo colpo di Stato'

Seul, 9 dic. (Adnkronos) - L'in Corea del Sud ha accusato il partito al governo di aver organizzato un "di" rifiutandosi di rimuovere il presidenteSuk Yeol a causa della legge marziale che il capo delloaveva istituito sei giorni fa. "Non importa come cercano di giustificarlo, questo è undi, illegale e incostituzionale", ha dichiarato Park Chan-dae, capo del Partito Democratico in Parlamento.Sabato sera il Partito Potere Popolare (PPP) diha respinto una mozione dicontro il presidente boicottando il suo voto in Parlamento. La votazione è stata invalidata per mancanza del quorum. Nel frattempo - riferisce l'agenziana Yonhap - la procura di Seul ha disposto il divieto di viaggi all'estero per