Sofia Goggia è pronta a tornare in pista: "Sto bene, non penso più all'infortunio"

Il conto alla rovescia sta terminando: dieci mesi dopo il gravissimo infortunio patito in allenamento il 5 febbraio,in gara. Nel weekend di sabato 14 (in discesa libera) e domenica 15 a Beaver Creek, in Colorado, la sciatrice orobica farà il suo rientro in Coppa del Mondo. “Domani sarò in viaggio per raggiungere Beaver, ma con iPad acceso, hotspot e si tifa l’Atalanta contro il Real Madrid. Che è anche la capolista, ricordiamolo.”: cosìesordisce in conferenza stampa.La 32enne si trova negli USA dall’11 novembre, a Copper Mountain, dove ha svolto gli ultimi allenamenti e i preparativi perin corsa: “Dopo l’operazione del 7 settembre ho dovuto aspettare 40-45 giorni persugli sci. Sto, il piede è qualcosa a cui nonpiù: quando ho rimesso gli sci ero un po’ arrugginita, poi però mi è venuto tutto molto naturale.