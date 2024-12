Oasport.it - Simona Halep denuncia: “Il consiglio della WTA ha rifiutato il mio ranking protetto”

La vicenda dicontinua a far discutere nel circuito tennistico internazionale, anche per quanto dichiarato dalla rumena che, tornata a giocare dopo nove mesi di sospensione per la questione dell’integratore contaminato che l’ha riguardata, ha lamentato due pesi e due misure da parte dell’organismo antidoping del tennis (ITIA), in relazione ai casi di Jannik Sinner e di Iga Swiatek.“Ho chiesto di revocare la sospensione provvisoria fino alla sentenza ma a me l’hanno negato. I loro due casi sono stati tenuti segreti, è molto strano, il mio è stato annunciato subito“, le parole di. Oltre a ciò, in un’intervista al Telegraph, la giocatrice rumena ha rivelato: “Dopo il mio ritorno in campo dopo nove mesi di sospensione, ho chiesto il ripristino del miopoiché è molto difficile dipendere dalle wild card“, le sue parole.