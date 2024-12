Feedpress.me - Scoppio in un deposito Eni della raffineria di Calenzano: 2 morti, 8 feriti, 4 dispersi. Fiamme domate. Chiusa l'uscita dell'A1, stop ai treni

Un’esplosione è avvenuta in unanell’area del sito Eni a, in provincia di Firenze. Il bilancio è di 2, 8e 4. «Ancora in corso i soccorsi», si spiega dalla prefettura che ha riunito il Ccs, il Centro coordinamento soccorsi che viene attivato da pianificazione nel caso di eventi che riguardino industrie a rischio di incidenti rilevanti quale il sito.