Raffinerie, depositi petroliferi e non solo. "In Toscana oltre 50 stabilimenti pericolosi"

Firenze, 9 dicembre 2024 – Insono50 le aziende, le industrie e gliconsiderati “a rischio di incidente rilevante” (Rir) e quindi giudicatia causa delle sostanze che vi sono detenute e lavorate. La mappa di queste industrie è elaborata da Arpat, l’agenzia regionale di protezione ambientale, che classifica rischi maggiori e minori in base alla quantità delle sostanze a rischio. Esplode raffineria Eni a Calenzano: feriti e paura. Nube nera su Firenze e allarme a Firenze, “Sembra Beirut” "In- si legge sul sito di Arpat - sono attualmente presenti 25di soglia inferiore e 28 di soglia superiore". L’Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale (Ispra) censisce in54Rir e li mappa provincia per provincia.