Prima categoria | in campo soltanto loro due Amici di Stefano e Codifiume Due sconfitte sotto la pioggia

Inla maggiorparte delle partite sono state rinviate, le uniche eccezioni riguardano la trasferta dell’dia Vado, contro lo Sporting, perché si giocava sul sintetico, e la trasferta del Santa Mariaa Ravarino. Lo Sporting si è imposto 3-0 e ha raggiunto in testa alla classifica il Gallo, che ovviamente ha una partita in meno. I galletti dovevano giocare lo scontro al vertice con La Dozza, sfida rinviata a data da destinarsi, come tutte quelle che sono state rinviate. "Dopo pochi minuti eravamo giàdi due gol – ricorda Federico Casotti, allenatore della squadra di Ambrogio – Si è giocato in condizioni atmosferiche pessime, con freddo,a secchiate e molto vento. Nel primo tempo avevamo il vento a sfavore ed era un’impresa costruire occasioni da gol; nella ripresa, con il vento a favore, meritavamo almeno il gol della bandiera, invece abbiamo subìto il terzo, direttamente su punizione".