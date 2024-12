Oasport.it - Nuoto, le punte da medaglia dell’Italia e i grandi assenti ai Mondiali

Leggi su Oasport.it

Da domani al 15 dicembre a Budapest (Ungheria) si terrà l’edizione 2024 deidi vasca corta. Nella Duna Arena andrà in scena l’ultima competizione natatoria, che ha avuto nelle Olimpiadi di Parigi la Stella Polare. Proprio per quanto accaduto nei Giochi di quest’estate tanti atleti di spicco hanno preferito rinunciare per tirare un po’ il fiato e rilanciare le proprie quotazioni in vista dei prossimi impegni.In casa Italia non si potrà contare sugli atleti che sono andati anelle gare individuali della rassegna a Cinque Cerchi. Stiamo parlando di Gregorio Paltrinieri, Thomas Ceccon e di Nicolò Martinenghi. Se è vero che Greg, al di là del suo infortunio al braccio nella cerimonia di chiusura di Parigi 2024, aveva già annunciato che si sarebbe preso un periodo di stacco, per Ceccon e Tete la lettura è differente in quanto si parla di nuovi progetti.