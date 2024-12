Ilrestodelcarlino.it - Neve abbondante sull'Appennino modenese: scuole chiuse e allerta maltempo

Festa dell’Immacolata tutta bianca per le colline e le montagne modenesi, con fiocchi scesi fin quasi in pianura. Lanel pomeriggio ha superatomente i 20 centimetri con punte fino a mezzo metro sul Cimone (che si prepara allo sci) e anche in vari comuni. Sepolte le strade di Sestola, Frassinoro, Fiumalbo ma anche, alle quote più basse, Zocca, Pavullo e Serramazzoni. Proprio Serramazzoni è stato tra i comuni più colpiti con una perturbazione forte e incessante che ha reso difficili le operazioni di spalatura. In azione tutti i mezzi spartidi Anas, Provincia e Comuni. Nella zona di Frassinoro e del Passo delle Radici, altro punto estremo della viabilità appenninica, i tecnici della Provincia dalla mattinata di ieri hanno lavorato senza sosta e, in serata, hanno effettuato la salatura delle strade a rischio di gelate notturne.