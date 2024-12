Mistermovie.it - Mister Movie | Invincible 3 ha finalmente una data di uscita e una revisione importante per Mark Grayson

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’attesa è quasi finita per i fan di! La serie, basata sui fumetti di Robert Kirkman, ritornerà con la sua terza stagione su Prime Video il 6 febbraio 2025. Questo annuncio è arrivato durante un speciale al CCXP Brasil, rivelando ladie nuovi dettagli entusiasmanti sulla trama e i personaggi.in Palestra per la Terza Stagioneclass="wp-block-heading">Nel teaser recentemente rilasciato, abbiamo vistoaffrontare un allenamento intenso che lo prepara per guadagnarsi il titolo di. La sua crescita come supereroe è al centro di questa nuova stagione, conche sembraacquisire le capacità e l’indipendenza necessarie per proteggere la Terra. Questo passaggio dia un livello superiore è stato anticipato dalla sfiducia crescente tra lui e Cecil (interpretato da Walton Goggins), che lo spinge a ottenere una nuova tuta e a intraprendere una strada solitaria.