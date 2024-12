Iodonna.it - L'anno prossimo è pieno di opportunità per chi ama viaggiare e concedersi delle pause dalla routine quotidiana. E, con un po' di strategia, i weekend si possono trasformare in vacanze decisamente più lunghe

Leggi su Iodonna.it

L’nuovo si avvicina a grandi passi e con esso, arriva sempre più forte anche la voglia di guardare il calendario per capire se il 2025 sarà più generoso di Ponti elunghi. E, la buona notizia è che sì, sarà più generoso. Se poi, con la pratica, si è diventati anche scaltri “pontisti”, aggiungendo qua e là qualche giorno di ferie, si può davvero riuscire apochi giorni, inpiù. Mercatini di Natale: i migliori in Italia ed Europa raggiungibili in treno X Ponti 2025, a gennaio si parte in bellezzaL’inizia con un regalo: Capodcade di mercoledì e l’Epifania di lunedì.