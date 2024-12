Lettera43.it - La Procura di Seul ha disposto il divieto di viaggio per Yoon

Ladi, al lavoro per far luce sui fatti del 3 dicembre, haildiper il presidente sudcoreanoSuk-yeol, indagato per insurrezione e abuso di potere dopo il tentativo di imporre la legge marziale, dichiarata e cancellata dopo appena sei ore per la bocciatura da parte del Parlamento.L’opposizione: «Il mancato impeachment è un secondo colpo di Stato»A dispetto delle indagini e delle crescenti indiscrezioni su un suo possibile arresto,resta comunque il comandante in capo dell’esercito e controlla ancora le forze militari del Paese. «Legalmente, il loro controllo spetta al comandante in capo», ha detto il portavoce del ministero della Difesa, Jeon Ha-kyou, in un briefing quando gli è stato chiesto se un sospettato di insurrezione potesse avere tali poteri.