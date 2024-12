Oasport.it - Ferrari e Charles Leclerc possono ripartire con fiducia per il 2025: i dati dopo la pausa estiva parlano chiaro

La stagione di F1 si è conclusa ieri ad Abu Dhabi e lasi è dovuta arrendere alla McLaren, che a distanza di 26 anni dall’ultima volta ha conquistato il Mondiale Costruttori. Un successo frutto di una grande costanza di rendimento che la scuderia di Woking ha messo in mostra dal GP di Miami in avanti, dimostrandosi il riferimento dal punto di vista tecnico. Tradotto: la MCL38 si è rivelata la monoposto più veloce.Tuttavia, la Rossa ha motivi per cui poter essere soddisfatta, anche se quei 14 punti di distacco al termine del campionato bruciano non poco. Sì, perché la scuderia di Maranello,aver faticato non poco nella prima metà del Mondiale, ha saputo estrarre il meglio da un progetto che non era il migliore del lotto. Una considerazione confermata dai numeri ottenuti dal team del Cavallino Rampante e dal suo alfiere principale,