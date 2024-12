Terzotemponapoli.com - Fedele attacca: “Napoli prevedibile, Conte sbaglia tutto”

Enrico, noto dirigente sportivo e opinionista, è intervenuto durante la trasmissione ForzaSempre su Radio Marte, esprimendo un giudizio severo sul momento della squadra partenopea.ha puntato il dito su diverse problematiche tecniche e tattiche, criticando sia i calciatori sia le scelte dell’allenatore Antonio.Una proposta offensiva carenteSecondo, ilsoffre di una proposta offensiva limitata e, dovuta anche alle caratteristiche degli interpreti. “Solo McTominay tira in porta, mentre gli altri sono calciatori di ‘catena’”, ha affermato. Pur riconoscendo un buon lavoro di sponda da parte di Romelu Lukaku, l’ex dirigente ha sottolineato che il belga non riesce a concludere a rete perché non riceve palle giocabili. Il gioco offensivo del, secondo, si riduce a una sola soluzione: servire Lukaku, una dinamica che non consente di creare un attacco variegato e incisivo come quello di altre squadre di vertice in Serie A.