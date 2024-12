Napolipiu.com - Conte ha deciso, vuole Dorgu. Il tecnico ha messo sul mercato un calciatore

ha. Ilhasulun">Ilsalentino avrebbe individuato nel talento del Lecce il profilo ideale per rinforzare la rosa.Ildel Napoli avrebbe le idee chiare sul. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, Antoniosarebbe rimasto impressionato dalle qualità di Patrick, esterno classe 2004 del Lecce, tanto da indicarlo come rinforzo ideale per la rosa azzurra.L’interesse per il talento danese è concreto, ma per arrivare al gioiello giallorosso servirà un investimento importante. “La valutazione supera i 20 milioni e si avvicina ai 25”, scrive il quotidiano torinese, che spiega come il Napoli stia già lavorando per reperire le risorse necessarie.In quest’ottica si inserisce la possibile cessione di Giovanni Simeone al Torino.