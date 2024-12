.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/25, risultati e marcatori dell’11^ giornata

In C1 il Pietralacroce vince contro la Samb e torna quinto, il Cerreto d’Esi ferma la capolista Fermana. In C2 pari tra Verbena e Lucrezia, vincono Castelbellino, Mantovani, Città di Ostra, Arcevia, Ciarnini (girone A), San Biagio, Avenale e Acli Villa Musone (girone B). Il Real Fabriano pareggia a Castelfidardo e scivola a -6 dalla vettaVALLESINA, 9 dicembre– Il futsal regala sempre emozioni e il weekend tra il 6 e il 7 dicembrenon ha fatto eccezione, specialmente inC1 e C2, dove si giocava l’11^. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.C1Una vittoria, un pareggio e una sconfitta: questo è il bilanciodiC1 per le squadre della provincia di Ancona. A vincere è il Pietralacroce, che ha battuto 7-2 la Sambenedettese grazie alla tripleta di Storari, alla doppietta di Lorenzini e al gol di Frezzotti.