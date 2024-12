Quotidiano.net - Bashar al-Assad: dall'oculista al leader controverso della Siria in guerra

Leggi su Quotidiano.net

Chissà se all’uomo elegante che appare sui manifesti di Damasco oggi a brandelli è mai tornato alla mente il giuramento di Ippocrate, quando sotto il suo comando il suo popolo veniva bombardato con le armi chimiche, mentre centinaia di migliaia di persone finivano nelle celle di tortura e il suo Paese s’inabissava in unadevastante, senza fine. Sì, perchéal-aveva studiato prima a Damasco e poi a Londra per diventare. "Era bravo, serio, aveva tutti gli strumenti per diventare un eccellente medico", giuravano i suoi professori londinesi. Chissà se le cose sarebbero andate in un altro modo se dopo la morte del padre, Hafiz al-, nel 2000, si decise di indire un referendum senza altri candidati per determinare che l’allora 34enne assurgesse alla guida: pensare che in molti guardarono al nuovo presidente sperando che avrebbe messo fine alle persecuzioni e che avrebbe avviato una fase di liberalizzazioni.