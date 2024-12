Ilfattoquotidiano.it - Altro colpo alla lotta ai cambiamenti climatici. British Petroleum annuncia il suo disimpegno per la transizione verde

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ormai non c’è più neppure bisogno di fingere come era stato fatto sinora. Le compagnie petrolifereno senza pudore alcuno il loroe le loro intenzioni di continuare a guadagnare con gas e petrolio. Del resto, per i due idrocarburi, nessuno studio prevede un prossimo calo della domanda. In questo scenario di disincanto e smobilitazione rispettoal surriscaldamento globale,ha fatto sapere di avere intenzione di ridurre “significativamente” i suoi investimenti nelle energie rinnovabili “per il resto del decennio”.La decisione, fa sapere il colosso britannico, è stata presa nell’ambito della joint venture siglata coi giapponesi di Jera e rivolta a unire le attività dei due gruppi nel settore dell’energia eolica offshore.