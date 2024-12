.com - Allegri, futuro in Premier? Dal corso d’inglese all’offerta West Ham

(Adnkronos) – Massimilianoè pronto a tornare in panchina. L’allenatore toscano è fermo dallo sgiugno, quando è arrivato l’esonero dalla Juventus, ma non ha smesso di aggiornarsi. L’ultima volta è stato visto sugli spalti del Tottenham Hotspur Stadium per assistere alla partita di Europa League tra gli inglesi e la nuova Roma di Ranieri. La sua presenza ha alimentato le speranze giallorosse di vederlo in panchina all’Olimpico nella prossima stagione, dopo che il suo nome era stato accostato anche al Milan. Ildi Max però sembra essere lontano dalla Serie A. Negli ultimi mesista passando sempre più tempo in Inghilterra. L’ex tecnico della Juventus ha completato undi lingua, un indizio piuttosto esplicito sul suo. La tentazione di provare un’esperienza all’estero è forte, soprattutto dopo le pesanti critiche ricevute durante la sua seconda esperienza in bianconero.