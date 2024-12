Oasport.it - Yeman Crippa argento agli Europei di Cross: sul podio dopo la festa di Battocletti. Ingebrigtsen indomabile

ha conquistato una splendida meda d’di2024, riuscendo a salire sul secondo gradino delnella gara regina della rassegna continentale riservata alle corse campestri per la seconda volta in carriera, a cinque anni di distanza dal risultato conseguito nel 2019 a Lisbona. Il trentino si è presentato in ottima forma sui pratoni di Antalya (Turchia), desideroso di conseguire un risultato di spessorela delusione rimediata dodici mesi fa e di battere un colpoaver perso il record italiano di maratona per mano di Yohanes Chiappinelli soltanto sette giorni fa.Il primatista nazionale di 3.000, 5000 e 10.000 metri, nonché Campione d’Europa di mezza maratona, si è reso propositivo fin dalle battute iniziali su un tracciato pianeggiante in una giornata caratterizzata da una temperatura attorno ai 15 °C.