Lanazione.it - Week-end da tutto esaurito. Lo stand del cioccolato attira bimbi. Luci e attrazioni catturano selfie

Arezzo, 8 dicembre 2024 – La magia del Natale ha conquistato la città, trasformandola in un luogo incantato doveparla di festa. L’edizione 2024 di Arezzo Città del Natale ha superato ogni aspettativa, registrando numeri da record. Organizzata dalla Fondazione Arezzo Intour in collaborazione con il Comune, la rassegna di eventi natalizi, che proseguirà fino al 6 gennaio 2025, stando migliaia di turisti da tutta Italia, in particolare dal Centro e dal Sud. Ogniend, le vie del centro storico si riempiono di visitatori: pullman, camper, auto e treni approdano ad Arezzo per vivere l’atmosfera unica che la città sa offrire. E dopo l’afflusso impressionante dello scorso fine settimana, il giorno dell’Immacolata si preannuncia come il momento clou. A partire da questoend, e per la prima volta in assoluto, fa il suo debutto in piazza Eurochocolate, che porta la dolcezza delperugino nel cuore di Arezzo.