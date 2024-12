Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 9 al 13 dicembre: Leander scagionato, ma deve rinunciare a Eleni

Cosa accadrà anella settimana dal 9 al 13? La soap tedesca è pronta a regalarci nuovi colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso delle prossime puntate riflettori puntati su, che vedrà finalmente concludersi l’inchiesta che lo vede imputato per la morte di Vroni. Il giovane medico riceverà una bella notizia, ma subito dopo lo attende una delusione.: Alexandra gioca d’anticiposi reca all’aeroporto per incontrare Gesine, ma i suoi progetti vanno a monte perché Alexandra – dopo aver intuito che l’infermiera è rosa dai sensi di colpa – decide di metterla sotto pressione.Le minacce della Schwarzbach riescono a convincere Gesine a non ritirare le sue accuse contro. Tuttavia la “vittoria” della dark lady è solo temporanea.