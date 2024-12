Quotidiano.net - Stellantis e Green deal: l'Italia al centro della transizione industriale

Leggi su Quotidiano.net

Ministro Urso, lei ha sostenuto che si aspetta chemetta all’nei suoi programmi di sviluppo. L’auto "na" può realisticamente ripartire e avere una prospettiva? "Solo se riusciremo a imporre in Europa una drastica revisione delche prenda attorealtà, con un approccio realista e pragmatico, potremo evitare il collasso dell’industria dell’auto europea – avvisa netto Adolfo Urso, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, regista del tavolo sull’automotive –. Volkswagen ha già annunciato la chiusura di tre stabilimenti in Germania, lo stesso hanno fatto Audi, Nissan, Ford, con il licenziamento di decine di migliaia di dipendenti diretti e ancor di più nella filieracomponentistica, come dimostrano i tagli annunciati già da Bosch e Michelin.