Tpi.it - Siria: Bashar al-Assad fugge all’estero mentre ribelli e jihadisti conquistano la capitale Damasco

Leggi su Tpi.it

al-ha lasciato lae idella coalizione guidata dal gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham sono arrivati a, tanto che il premier del regime Mohammad al-Jalali ha aperto a un “pacifico passaggio di potere”.La fuga del dittatoreno è stata annunciata sui social dal presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. “se n’è andato. È fuggito dal suo paese. Il suo protettore, la Russia guidata da Vladimir Putin, non era più interessato a proteggerlo”, ha scritto il magnate newyorkese su Truth. “Russia e Iran sono in uno stato di debolezza in questo momento, uno a causa dell’Ucraina e di una cattiva economia, l’altro a causa di Israele e del suo successo in combattimento. Allo stesso modo, Zelensky e l’Ucraina vorrebbero fare un accordo (.). Dovrebbe esserci un cessate il fuoco immediato e dovrebbero iniziare i negoziati.