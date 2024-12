Oasport.it - Sergio Perez comincia ad avere dubbi sul futuro: “Vedremo cosa deciderà Red Bull”

La stagione diè stata assolutamente da dimenticare da tutti i punti di vista. Il pilota messicano della Redha concluso in ottava posizione il Mondiale ad appena 152 punti, anni luce lontano dal suo compagno di squadra Max Verstappen che ha vinto il titolo. La sua assenza di risultati ha di fatto condannato la scuderia austriaca al terzo posto nella classifica costruttori.Dopo che nei mesi precedenti il pilota di Guadalajara si era detto saldo del posto, oggi nel dopo gara si è dettooso sulla sua posizione: “Non posso dire se questa è stata la mia ultima gara in Formula 1. Sapete che ho un contratto per l’anno prossimo e stiamo parlando insieme alla squadra per raggiungere un accordo. Bisogna vederevogliono fare“.Prosegue: “Sappiamo tutti questo sia stata difficile questa stagione e stiamo ragionando su quale sia la soluzione migliore per tutti.