Oasport.it - Scacchi: Gukesh in vantaggio 6-5 nel match mondiale 2024! Ding Liren paga un errore fatale in una partita tesissima

Leggi su Oasport.it

Dommaraju, per la prima volta da quando ildiè iniziato, è in. L’indiano, 18 anni, conduce per 6-5 su, il campione in carica, al termine di un’undicesimache sembrava destinata a regalare emozioni a profusione e che, invece, si è interrotta improvvisamente alla 29a mossa per undel cinese, che perde un pezzo letteralmente in un sol colpo e abbandona prima di ogni altro sviluppo.L’inizio è subito chiarissimo da parte di: giocare per vincere. Non per caso mette in piedi un’Apertura Réti che sembra il Gambetto Blumenfeld giocato a colori invertiti. Tutto sorprendein maniera enorme, dato che alla 4a mossa il cinese spende 38 minuti e alla 5a altri 22, scendendo sotto l’ora di riflessione a disposizione. Una situazione che, se comparata al mezzo minuto usato dall’indiano, rende l’idea dello stato di differenza e pericolo corso dal campione in carica.