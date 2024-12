.com - Promozione / Il Gabicce Gradara batte il S.Orso (1-0) e conferma la zona play off

Traversa nel primo tempo per il S., poi nella ripresa il gol partita di Gallotti. Domenica per illa trasferta in casa della capolista FermignaneseVALLESINA, 8 dicembre 2024 – Vince ile si mantiene inoff.Nel primo tempo partita aperta con le due squadre che giocano a viso aperto, con un Sant’ispirato (bene gli ex Grandicelli e Bastianoni), che dimostra di valere più della sua classifica. Il primo brivido è del Sant’, al 9? con traversa di testa di Tanfani e tap in Palazzi con palla tra le braccia di Andreani. Al 20? scambio di Saurro con Tanfani al limite dell’area e tiro parato a terra da Andreani. Dall’altra parte al 26? punizione di Gallotti a giro dai venti metri, palla alta sulla traversa. Al 35? Cuomo è strattonato in area mentre si gira per il tiro, l’arbitro lascia proseguire.