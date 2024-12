Spazionapoli.it - “Possibile colpo a gennaio”: Manna cambia tutto e “stravolge” il Napoli!

Ilè tra i club più attivi sul mercato. Il DSstarebbe portando avanti una nuova idea in vista di. La stagione delprosegue per il meglio, nonostante la battuta d’arresto contro la Lazio in Coppa Italia. Il club azzurro è stato eliminato dalla competizione dopo una brutta partita, la quale è però stata capitanata dalle cosiddette “riserve”. All’Olimpico, l’allenatore azzurro ha deciso di affidarsi alle seconde scelte che non hanno affatto brillato in una partita così importante. Ilè costato l’eliminazione ai partenopei, ma al tempo stesso il ko ha lasciato diversi interrogativi importanti per la società e ancor più per il DS.Il direttore sportivo delstarebbe seguendo diversi profili in vista del mercato. La sessione invernale si aprirà il prossimo 2, con il dirigente che è pronto a piazzare qualcheimportante.