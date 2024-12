Lanazione.it - Pistoiese vs Forlì: sfida cruciale in Serie D per il primato del Girone D

Il piatto forte della quindicesima giornata delD diD sarà senza dubbio latra, in programma questo pomeriggio al Melani. Un incrocio tra due delle formazioni che, insieme al Ravenna, verosimilmente proveranno a giocarsi fino in fondo il primo posto. Entrambe le squadre ci arrivano col vento in poppa: la formazione arancione ha ottenuto nove punti in quattro gare sotto la gestione di Alberto Villa, mentre i romagnoli sono reduci da cinque successi nelle ultime sei partite. "Affronteremo una squadra che ha perso solo due partite e ne ha vinte ben nove – ha sottolineato l’allenatore dellaalla vigilia – e che è stata costruita per fare qualcosa di importante. Il successo esterno con la Zenith ci ha aiutato a lavorare meglio in settimana, ma quello che adesso ci serve è la continuità di risultati.