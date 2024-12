Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox 9 dicembre 2024: lunedì grintoso per Pesci

Cosa prevede l'diFox per il 9? La Luna transita nell'Ariete, ricominciando il giro astrologico. Si prefigura un inizio di settimana intenso e, sotto certi aspetti, fondamentale. C'è chi dovrà impegnarsi molto e chi dovrà fare attenzione alle insidie. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche diFox di, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Nel pomeriggio, la Luna entra nel tuo segno e ti conferisce una carica energetica intensa, soprattutto sul piano passionale. Sentirai un rinnovato vigore e una voglia di fare che ti guiderà nelle tue azioni. Toro - Il lavoro richiede la tua attenzione, con alcune novità in arrivo.