Inter-news.it - Milan-Inter Women 1-1, pagelle: Magull sconcerta 5, Bartoli risolve 7!

, partita storica nella cornice di San Siro, termina 1-1. Linastupisce, ma in negativo, mentre Elisaprova are il match con un gol. Ledella sfida di Serie A FemminileRUNARSDOTTIR: 7 – Sin dai primi minuti del match deve scaldare i guantoni e opporsi alle numerose conclusioni verso lo specchio della porta delle rossonere. Può fare ben poco sul gol del pareggio del, ma per tutto il resto della sfida svolge il lavoro al massimo delle sue capacità.Ledi: difesaBOWEN: 6,5 – Oggi pomeriggio sicuramente la migliore del trio difensivo nerazzurro. Prova come al solito a rendersi disponibile in fase di costruzione, facendosi vedere spesso anche nell’area di rigore avversaria.MILINKOVIC: 5,5 – In difficoltà in più occasioni, soprattutto nel primo tempo, non riesce a controllare bene rischiando di complicare la vita alle compagne.