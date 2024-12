Gamberorosso.it - “Masterchef? Non mi piacciono i cuochi pompati per fare audience”. Intervista a Carla Urban, la prima a parlare di cibo in tv

Leggi su Gamberorosso.it

La televisione gastronomica non è nata nei primi anni Duemila con La prova del cuoco. E Antonella Clerici, non è stata ladonna a condurre dei programmi culinari. Ce n'è stata un'altra di grande eleganza, ora dimenticata, che nei primi anni Ottanta, sulla Rai, ha portato la sana alimentazione in televisione. Stiamo parlando diche ha condotto trasmissioni come “Che fai, mangi?”, “Dimmi come mangi”, “Mangimania” (ambientato addirittura in una fattoria) e che fu una dellea interloquire con gli chef sul piccolo schermo. Dopo i passaggi, quasi in sordina, della televisione documentarista di Mario Soldati negli anni Cinquanta, e le sfide regionali dietro ai fornelli con Luigi Veronelli, ilsi fa show e l’alimentazione ha un solo scopo: educare.Com’è arrivata ai programmi di cucina nei primi anni Ottanta?Mi precettò Giovanni Minoli.