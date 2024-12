Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: oltre 25 minuti di riflessione per il cinese alla 4a mossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:39 35didi, che crediamo sia il tempo dimaggiore di tutta questa rassegna iridata. S’è visto anche di più in un match: un’ora e 20di Garry Kasparov nel quarto match con Anatoly Karpov a Siviglia nel 1987, seconda partita. Kasparov mantenne il titolo con una vittoria ai limiti dell’impossibile24a partita (allora era a 24 con vittoria a 12,5 oppure a 12-12, perché in caso di pareggio, stile Ryder Cup, il detentore manteneva il titolo. Questo oggi non succede più e ci sono gli spareggi).10:37 Nel frattempo ricordiamo che si sono chiusi ieri i Campionati Italiani Assoluti all’Archivio di Stato di Torino. Per la prima volta conquista il tricolore Francesco Sonis, vincitore al termine di una battaglia che a due turni dfine vedeva cinque giocatori in testa e all’inizio dell’ultima giornata quattro.