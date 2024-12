Secoloditalia.it - L’Europa e quella domanda senza risposta: “Chi comanda?”. Semplificare per uscire dalla paralisi

(poco) Unita è una cosa complicata, e lo apprendiamo ogni giorno leggendo qualche notizia nuova sull’esistenza di qualche organismo: Commissione, Parlamento, Consiglio d’Europa, Corte di Giustizia. eccetera; e ognuno con qualche competenza spesso intrecciata con quelle di qualcun altro, quando non in contraddizione. È uno dei già numerosi motivi per cui l’Ue non funziona, questo pullulare di organismi.E non ho affatto finito, ma ci sono non so quanti enti e uffici sparsi qua e là; tra questi non so a chi venne a mente, anni fa, di sentenziare sulla misura delle ricottine. Chisulle ricottine eccetera? Una pletorica burocrazia, la cui origine è misteriosa, e la cui attività fa più danno che utile. È vero che manca la capacità politica di spendere i soldi europei; ma è vero anche che i bandi e i moduli europei sono spesso un pastrocchio arduo da interpretare e da compilare.