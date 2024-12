Iodonna.it - L'attrice romana ora impersona la (presunta) erede dell'ultimo zar di Russia a teatro. A noi racconta la strada percorsa per conquistare questa parte importante

«Il mio sogno è vivere d’arte e solo d’arte. Non mi interessa diventare una star». È pragmatica e determinata Sofia Caselli, trent’anni e un sorriso che abbaglia. Eppure, per lei, la leggenda è a portata di mano: sta per indossare i velluti imperiali e il diademaa misteriosa granduchessa Anastasia Nikolaevna,a dinastiazar Nicola II, miracolosamente sopravvissuta (nella fiction, non nella realtà) allo sterminio di tutta la famiglia imperiale dei Romanov per mano dei bolscevichia Rivoluzione Russa nel 1918. Cosa indossa Anna Wintour per la prima del musical “Il diavolo veste Prada”? La risposta è ovvia X Leggi anche › Via la violenza, dentro il pop: “Joker 2” è un crime musical a tratti enorme, più spesso rispettabile Sofia, che abbiamo già visto come Pia de’ Tolomei, in La Divina Commedia Opera Musical, sarà la protagonista del nuovissimo musical Anastasia, diretto da Federico Bellone assieme a Chiara Vecchi, autricee coreografie, al debutto in anteprima dall’11 al 15 dicembre al Politeama Rossetti di Trieste e in prima mondiale il giorno di Natale, alArcimboldi di Milano (resterà in scena fino al 12 gennaio).