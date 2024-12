Anteprima24.it - Il match-winner Lanini esalta il gruppo: “I gol non sono miei ma di tutti”

Tempo di lettura: < 1 minutoPorta la firma di Ericil blitz a Trapani. L’ex Reggiana ha prima pareggiato i conti dal dischetto del calcio di rigore dopo aver lui stesso conquistato il penalty e nel finale ha fatto secco Seculin con un bolide nel sette in zona Cesarini. Queste le sue parole: FELICITA’ – “contento per me, per la squadra e per la società. In questo momento era una gara che valeva doppio, il Trapani è una compagine importante. Per noi vincere voleva dire allungare. Il modo in cui abbiamo vinto è stato bello per me e per la squadra. I gol nonsoloma di. Faccio i complimenti al”.RIGORE – “Appena ho visto quella palla che è rimasta lìandato con l’intenzione di arrivare prima. Era fallo. Mipreso la responsabilità di battere il rigore.