.com - Fiorentina: batte il Cagliari (1-0) e sigla l’ottava vittoria di fila. Gol di Cataldi. Kean: un tempo in panchina. Pagelle

Leggi su .com

Ottava(1-0 al Cagliarti) per la. Un record che mancava dalla fine degli anni Cinquanta. E che proietta la squadra viola lassù, insieme all'Inter, dietro a Napoli e Atalanta. Con una partita in meno. Però tre punti faticosi, ottenuti grazie alla felicissima conclusione in gol dicontro untimido all'inizio, poi molto convinto di poter pareggiare. Fermato soprattutto da un De Gea sempre impeccabile.L'articoloil(1-0) edi. Gol di: uninproviene da Firenze Post.