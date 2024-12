Ilrestodelcarlino.it - Derby Civitanovese-Fermana: emergenza difesa e probabili formazioni

Piccola sorpresa nella rifinitura precedente alodierno con la. Ieri mattina anche Giovanni Iulitti, difensore classe 2004 ex Maceratese, ha preso parte alla seduta. Il giocatore non è stato ancora tesserato, ma la dirigenza potrebbe farlo nelle prossime ore considerando l’numerica nelle retrovie. Infatti nell’ultima settimana hanno lasciato i coetanei Rizzo e Abbenante e oggi (inizio alle 15 al Polisportivo), il tecnico Alfonsi difficilmente potrà fare a meno di schierare il neo arrivato Alessandro Mancini, considerando il turno di squalifica che sconta Valentin Franco. Mancini, 2005 ex L’Aquila 1927, sarà schierato sulla fascia destra nonostante nasca centrale, a guidare la retroguardia saranno sempre Diop e Passalacqua. Difficile ipotizzare scenari diversi, anche se tutto è possibile nel calcio.