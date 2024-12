Ilrestodelcarlino.it - Bufera sulla bretella tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio

A Mare, 8 dicembre 2024 – È un’opera pubblica prioritaria per la Regione, non indispensabile per i residenti della frazione di Bivio Cascinare che poco apprezzano il dover convivere con una infrastruttura ritenuta tanto impattante a invasiva: fa discutere, e pure parecchio, ladi collegamento tra la Ss77 ValdiChienti e la Ss 16, ovvero traMarche e, passando attraverso la piccola frazione di Bivio Cascinare. In realtà, sarebbe più corretto dire che a parlarne e a manifestare timori, perplessità, dubbi sono solo i residenti, molti dei quali sono venuti a conoscenza del progetto attraverso il passaparola, non avendo interlocutori con cui confrontarsi. Non ci sono stati confronti pubblici quando c’era un’amministrazione comunale, rimandando sempre il momento al progetto definitivo, e intanto le informazioni arrivavano col contagocce.