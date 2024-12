Quifinanza.it - Assad è caduto e la Siria è in mano ai ribelli, le conseguenze politiche ed economiche

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre ini hanno conquistato la capitale Damasco e posto fine alla dittatura di Bashar al-, che durava da 24 anni. L’esercito regolareno si è dissolto sotto la pressione di quella che, almeno ufficialmente, doveva essere un’operazione per alleviare i bombardamenti di artiglieria sulla regione ribelle di Idlib, nel nord ovest della. Prima è caduta Aleppo, poi Hama, Homs e, infine, Damasco.sarebbe fuggito in aereo ma al momento non è chiaro dove si trovi. Alcuni report sostengono che il velivolo sia stato abbattuto.La caduta dicambia radicalmente gli equilibri in Medio Oriente. La Turchia, principale sostenitrice della fazione più importante dei, avrà un ruolo molto più importante che in precedenza. Russia, Iran e Hezbollah perdono invece la loro principale base operativa nell’area e risultano tra gli sconfitti.