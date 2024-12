Quotidiano.net - Assad caduto, saltano gli schemi. ll trionfo di Erdogan, l’Iran a pezzi e le grane di Putin

Roma, 8 dicembre 2024 – Una nuova stagione per il Medioriente, tutta da scrivere, dove però sarebbe bene tenere a bada gli entusiasmi e ricordare che le democrazie non si costruiscono da un giorno all’altro, soprattutto se le rivoluzioni sono guidate da movimenti jihadisti-salafiti, che con la democrazia hanno poco a che vedere. Ma le cose cambieranno, eccome, non solo per la Siria, ma per tutta la regione. La caduta del sanguinario regime di Bashar al-ha un vincitore e uno sconfitto. Il vincitore, assoluto e senza dubbio, è la Turchia. Recep Tayyipcoltivava da tempo il sogno di scalzare il regime di Damasco. Ha armato e addestrato i gruppi militari per anni e per quanto abbia dichiarato che l’integrità del territorio siriano è fuori discussione, difficilmente rinuncerà a passare all’incasso, in più modi.