Inter-news.it - Un… Abisso di errori: 5! Rigore sfuggito: moviola Inter-Parma – CdS

Leggi su Inter-news.it

Rosario, suo malgrado, si conferma un arbitro non all’altezza della Serie A. Altra prestazione condita da diversi. Ladida parte del Corriere dello Sport.MALE – Gioco di parole scolastico, ma che calza comunque a pennello. Sì, perché la prestazione indel fischietto palermitano, Rosario, è condizionata da diversi. Come giudicato pure dalla nostra redazione, non è al meglio neanche atleticamente, tanto dacettare involontariamente almeno quattro palloni durante la partita. Una marea per un direttore di gara, che deve avere in campo il potere dell’invisibilità. Ma anche tecnicamente non è da meno. Ladel Corriere dello Sport è netta e alla sua prestazione dà un sonoro 5!3-1,impresentabile in tutto– Oltre acettare una caterva di palloni che fa infuriare siacheha bisogno tanto del VAR Paterna (voto 6) per arrivare a fine partita.