Ultimatum agli studenti tabagisti

Niente quarto d’ora d’aria, ricreazione solo al chiuso. Tutta colpa dei fumatori che fumano sigarette e sigarette elettroniche in cortile e in giardino, dove non si può, come non si può in tutta la scuola. Per il momento, l’intervallo in classe è solo un avvertimento, ma se glie svapatori non rispetteranno regole e norme, scatterà la "reclusione coatta". "Mi vedrò costretta a concedere l’intervallo per la ricreazione solo all’interno dell’istituto", è il monito di Carmen Saffioti, preside del Francesco Viganò di Merate, istituto superiore statale ad indirizzo commerciale, turistico e informatico, frequentato da un migliaio di ragazze e ragazzi. La preside, in una lettera ad alunni e genitori, denuncia un "incremento di segnalazioni di alunni che fumano durante la ricreazione negli spazi esterni, nonostante il divieto".