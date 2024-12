Lanazione.it - Tramvia a Campi: il sindaco Tagliaferri difende la variante e respinge le accuse di parzialità

Leggi su Lanazione.it

Continua a far discutere l’ipotesi dial progetto iniziale per portare lanel centro di. A fronte infatti della levata di scudi dei residenti in via San Giusto e via Masaccio, dove il tram dovrebbe passare secondo la, ecco la replica delAndreacheal mittente ledi "mosse nei confronti dell’amministrazione comunale" e ‘bacchetta’ al tempo stesso, neanche tanto velatamente, chi lo ha preceduto alla guida del Comune. "Continuare a concentrare il dibattito esclusivamente sulla– dice il- rischia di distogliere l’attenzione da una verità fondamentale, ovvero che il progetto originario dellanon è una scelta recente, né il frutto delle decisioni di questa amministrazione, ma un’ eredità alla quale abbiamo dovuto fare fronte, nata da processi complessi e probabilmente non così strutturati".